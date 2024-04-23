Вашингтон, 23 апреля, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Журналист Такер Карлсон заявил, что в Вашингтоне обсуждается принятие законопроекта о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, потому так правящему классу в США легче будет «воровать» их.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американский журналист считает, что такой документ позволит президенту Соединённых Штатов Джо Байдену направить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины.

«Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан. Все эти деньги пойдут на Украину, потому что нашему правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в оффшорах», — такое заключение сделал Карлсон на странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский виновен в растрате бюджета страны. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала, аргументируя фактами и цифрами, вскрывая, как он выразился, «двойные стандарты» Зеленского.

Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО. Об этом написало издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принятым решением о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.