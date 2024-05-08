Вашингтон, 8 мая, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) среди представителей Республиканской партии в американском штате Индиана. Об этом 8 мая сообщила газета The New York Times.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

После обработки 75% бюллетеней Трамп набрал 78,3% голосов. Основные соперники политика — экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами — объявили о выходе из предвыборной гонки.

У Трампа уже набрано количество голосов делегатов, необходимое для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Его основной политический оппонент, действующий глава Белого дома Джозеф Байден, баллотирующийся на второй срок, в свою очередь, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Таким образом, в основную борьбу за пост главы государства предсказуемо вступят те же кандидаты, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом. Выборы президента США назначены на 5 ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо — государственной тайной полицией нацистской Германии. По мнению Трампа, администрация Байдена рассчитывает, что ведущийся в отношении Трампа уголовный процесс помешает ему заручиться поддержкой избирателей и одержать победу на президентских выборах.

При этом соцопрос, проведённый американским телеканалом CNN, показал, что экс-президент США Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Байден. Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей стабильно поддерживают 49% в очном противостоянии с Байденом, как и в последнем национальном опросе CNN о президентский гонке в январе, а поддержка Байдена составляет 43%, что не сильно отличается от январских 45%.

Соцопрос проводился с 18 по 23 апреля. Респондентами исследования стали 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 3,8 процентных пункта.