Вашингтон, 11 мая, 2024, 03:55 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США одобрили возможную продажу Украине трёх реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму в 30 млн долларов. Об этом 10 мая сообщили в американском Министерстве обороны.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 30 млн долларов», — указали в ведомстве.

Продажа будет происходить из запасов армии США.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Соединённые Штаты отмечал, что Германия планирует закупить у США три реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем поставить их Украине. Также Писториус заверил США в готовности Берлина взять на себя больше ответственности за безопасность как в Европе, так и в мире. Он призвал американское правительство не ослаблять совместных усилий в Европе.

Минобороны США 8 мая объявило о заключении контракта с Lockheed Martin Corporation на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму более 861,3 млн долларов. Предполагаемую дату исполнения обозначили сроком до 31 мая 2026 года, не указывая при этом точное количество, которое планируется произвести.

Министерство обороны России 2 мая опубликовало видео уничтожения в зоне спецоперации двух боевых машин РСЗО HIMARS американского производства. ВС России нанесли удары по целям практически одновременно, с разницей в несколько секунд.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили у ВСУ более 22 тыс. беспилотников и порядка 6 тыс. реактивных снарядов, в том числе HIMARS 3549 и Vampire 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров, уточнили 23 апреля в Минобороны России.