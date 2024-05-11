Киев, 11 мая, 2024, 03:22 — ИА Регнум. На Украине ночью 11 мая прогремели новые взрывы в Харькове. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинское СМИ написало об одном прозвучавшем в городе взрыве, а через несколько минут — ещё об одном.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует режим воздушной тревоги.

О первых взрывах в Харькове ночью 11 мая написало издание «Украинская правда».

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая украинское издание «Страна. ua» проинформировало об эвакуации населения из города Волчанска под Харьковом. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили уточнил, что людей размещают в близлежащих населённых пунктах.

На территории Харьковской области 10 мая зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

В Курской области ночью 11 мая перехватили два украинских беспилотника самолётного типа.