Харьков, Украина, 10 мая, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Самая длинная начиная с февраля 2022 года воздушная тревога продолжается в Харьковской области, сообщает 10 мая украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Тревогу в регионе 10 мая объявили в 09:03 мск, с тех пор область беспрерывно находится в «красной» зоне, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Столкновения идут на нескольких участках, уточнил он.

Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили информировал, что из города Волчанска Харьковской области и соседних населённых пунктов массово выезжает население.

Об активизации действий ВС РФ на харьковском направлении ранее проинформировал военный корреспондент Александр Коц. Ссылаясь на подписчиков из Белгородской области, он сообщил о массированных ночных обстрелах российскими военными целей в Харьковской области. «Приграничье с ночи пришло в движение», ВС РФ вели огонь, задействуя в том числе самолёты и ракеты, отметил военкор.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли машины скорой помощи.