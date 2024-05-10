Харьков, Украина, 11 мая, 2024, 01:04 — ИА Регнум. В Харькове в ночь на 11 мая на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Взрывы в Харькове», — написали журналисты в Telegram-канале.

Другие подробности издание не указало.

Согласно информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Полтавской областях Украины включили сигналы воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая украинское издание «Страна. ua» проинформировало об эвакуации населения из города Волчанска под Харьковом. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили уточнил, что людей размещают в близлежащих населённых пунктах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в этот же день сообщил об ударах ВС России по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.

На территории Харьковской области 10 мая зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

Российские войска начали наступление на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В Вашингтоне выразили уверенность, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги.