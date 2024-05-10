Минск, 10 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Попросивший в Белоруссии убежища бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что намерен сегодня опубликовать первый секретный документ. Об этом он написал в Telegram-канале.

личная страница в соцсети Польский судья Томаш Шмидт

«Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы!» — анонсировал он.

В части сообщения на польском языке уточняется, что публикация состоится в 19:00 по центрально-европейскому времени, или в 21:00 по московскому.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям Белоруссии по поводу предоставления политического убежища вызвано несогласием с политикой польских властей. Он добавил, что их действия под влиянием США и Великобритании ведут Польшу к войне.

Главу МИД Польши Радослава Сикорского шокировало решение Томаша Шмидта просить о предоставлении ему политического убежища в Белоруссии. Министр назвал его поступок предательством.

Против Шмидта возбудили дело по параграфу 2 статьи 130 УК Польши. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 мая на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам премьера, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.