Варшава, 7 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, имел доступ к секретным документам, сообщил 7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства, выступление которого транслировалось телеканалом TVP Info.

Кадр из видео Томаш Шмидт

«После того, что я получил от наших спецслужб, не остаётся сомнений, что мы имеем дело не с каким-то однократным действием, а с делом, которое продолжалось давно», — сказал он.

По словам польского премьера, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.

«Факт, что отношения судьи Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, что это не вопрос последних месяцев, должен возбуждать наше наивысшее беспокойство», — отметил Туск.

Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции в Минске Шмидт заявил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы, протестуя против политики Польши в отношении Минска и Москвы. Он попросил об убежище в связи с преследованиями.

По словам судьи, в Польше он вёл дела, связанные с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой и войсковой разведкой, занимался охраной личных данных. Шмидт получил сигналы о том, что прокуратура собирает материалы, чтобы обвинить его в шпионаже. Такое происходит постоянно, добавил он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован решением Шмидта просить о предоставлении ему политического убежища в Белоруссии. Поступок судьи он назвал предательством.