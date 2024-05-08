Варшава, 8 мая, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Против сбежавшего в Белоруссию польского судьи Томаша Шмидта возбудили дело о шпионаже. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Кадр из видео Томаш Шмидт

«Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже», — говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что против Шмидта возбудили дело по параграфу 2 статьи 130 УК Польши. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям Белоруссии с просьбой предоставить политическое убежище вызвано несогласием с политикой польских властей и опасениями относительно собственной безопасности.

Судья также отметил, что покинул Польшу из-за преследований, которые начались вследствие его несогласия с политикой Варшавы. Шмидт заявил, что действия, осуществляемые властями Польши под влиянием США и Великобритании, ведут страну к войне.

Ранее Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

Глава МИД ПольшиРадослав Сикорский заявил, что его шокировало решение Шмидта просить Белоруссию о предоставлении убежища. Поступок Шмидта министр назвал предательством.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам польского премьера, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.