Варшава, 6 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован решением судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта просить о предоставлении ему политического убежища в Белоруссии.

Кадр из видео Томаш Шмидт

Поступок Шмидта Сикорский назвал предательством.

«Честно говоря, я в шоке. У нас уже был ранее предатель, мне кажется, что это похожий случай», — сказал глава МИД Польши в эфире TVP Info.

Как передавало ИА Регнум, Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям Белоруссии с просьбой предоставить политическое убежище вызвано несогласием с политикой польских властей и опасениями относительно собственной безопасности.

Судья также отметил, что покинул Польшу из-за преследований, которые начались вследствие его несогласия с политикой Варшавы. Шмидт заявил, что действия, осуществляемые властями Польши под влиянием США и Великобритании, ведут страну к войне.

Ранее Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

В апреле 2024 года МВД сообщило, что немецкая журналистка RT, одна из авторов книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Ранее журналистка заявляла, что опасается за свою жизнь, находясь на территории Германии. В ФРГ, по данным RT, Хенн грозило уголовное преследование за «публичное преуменьшение» якобы совершаемых Россией геноцида и военных преступлений.