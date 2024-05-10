Томск, 10 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде. Об этом глава города сообщил 10 мая в своём Telegram-канале.

Мэр Томска Дмитрий Махиня

По его словам, 10 мая ветерана Фёдора Тимофеевича Бондаренко навестили заместитель мэра Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский.

«Я сам тоже разговаривал с Фёдором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!» — написал Махиня.

По его словам, он обсудил с ветераном организацию празднования 9 Мая, также они пообщались «за жизнь». Также мэр уточнил, что ветеран пожаловался ему на состояние лестницы рядом с его домом.

«Договорились, что в понедельник я к нему заеду вместе с начальником профильного департамента, посмотрим, как поправить ситуацию… Самое главное — это, конечно, здоровье Фёдора Тимофеевича. А мы поможем всем, что в наших силах», — добавил Махиня.

Ранее ветеран из Томска пожаловался, что на параде Победы 9 Мая с трибуны якобы выгнали девушку, которая несла ему воду, в результате чего ему пришлось вызывать скорую. В мэрии на это ответили, что вода на трибунах была, а посторонних не допускали туда из соображений безопасности.

Как передавало ИА Регнум, более 200 тыс. волонтёров Победы по всей стране помогали организовывать и проводить множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 Мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.