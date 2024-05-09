Москва, 9 мая, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Более 200 тыс. волонтёров Победы по всей стране помогали организовывать и проводить множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Добровольцы встречали гостей на параде Победы, поздравляли ветеранов, вручали праздничные наборы, раздавали георгиевские ленты и навещали героев за рубежом. О проделанной работе рассказали в пресс-службе Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтёры Победы», подчеркнув, что воспитание гражданской сознательности среди молодёжи касается не только Великой Отечественной войны, но и всех значимых событий в истории России.

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«Мы должны делать всё возможное для того, чтобы настоящее и будущее наших детей были построены на правде, уважении и достоинстве. Волонтёрство — это отличный способ сказать спасибо нашим защитникам и внести свой вклад в сохранение нашей истории», — пояснила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД Ольга Занко.

Парады Победы 9 Мая прошли в 25 городах России. Одним из первых регионов, где встречали День Победы, стала Камчатка — сопровождать героев и встречать гостей вышли более 150 волонтёров. Такое количество добровольцев впервые участвовало в организации торжеств из Камчатского регионального отделения.

«Приятно видеть горящие глаза ребят, которые помогают создать праздник для жителей и героев. Поздравляю всех и передаю эстафету следующим регионам», — сказал региональный руководитель Камчатского отделения Волонтёров Победы Антон Ковалёв.

Эстафету приняла Еврейская автономная область. Волонтёры сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, вместе с губернатором области Ростиславом Гольдштейном в возложении цветов к Вечному Огню в сквере Победы принял участие 97-летний участник войны Михаил Фёдорович Золотых. Добровольцы ЕАО исполнили желание жительницы блокадного Ленинграда Александры Георгиевны Васильевой встретить День Победы на военном параде в Москве. Поездку организовали при поддержке парламента региона.

На парад Победы в Москве собрались герои со всей страны. Встречали ветеранов Великой Отечественной войны 250 волонтёров — в том числе 100 победителей конкурса «Послы Победы» из 76 регионов России. Все они мечтали оказаться в Москве в этот день.

Желания сбылись не только у добровольцев. Так, волонтёры Победы исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны из Крыма — Ивана Ефимовича Чеховского, который впервые посетил парад Победы на Красной площади. В 1943 году он был призван в ряды Красной Армии. Боевой путь Ивана Ефимовича начался с участия в операциях за освобождение Западной Украины, затем он принимал участие в боях за Германию. В последние дни войны был серьёзно ранен. Победу встретил в госпитале во Львове. В это время семья бойца получила похоронку и уже считала его погибшим. После выздоровления Иван Ефимович остался служить в военном гарнизоне Львова, перевёз семью.

«Спасибо добровольцам, что пригласили меня на парад. Я очень рад, что оказался здесь в такой великий для всего нашего народа день — День Победы», — поблагодарил волонтёров Иван Чеховской.

Волонтёры в разных регионах России в преддверии Дня Победы провели международную акцию «Письмо Победы» — предложили написать тёплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе и для героев спецоперации. Добровольцы собрали более 300 тыс. писем и передали их адресатам.

Одним из первых получил поздравления Василий Петрович Кулаков. Он прошёл всю Украину, Молдавию, затем в составе пятой ударной армии попал в Брест на Сандомирский плацдарм, освобождал Варшаву и Берлин. День Победы в 1945 году Василий Петрович встретил у Рейхстага. После войны он прослужил в Берлине до 1947 года, а затем вернулся на родину, где десять лет трудился трактористом, потом работал завклубом и киномехаником. В 1970 году вместе с братом перебрался в Тюмень, проработал 33 года в «Мостоотряде-36» и вышел на заслуженный отдых.

В Хакасии прошли восемь концертов для ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтёры Победы вместе с руководством республики поздравили героев и вручили праздничные наборы.

Волонтёры Победы в регионах и за рубежом поздравили более 11 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 10 тыс. узников нацистских концлагерей, блокадников, тружеников тыла.

Активисты движения поздравили и участников спецоперации, проходящих лечение в военных госпиталях. Волонтёры навестили бойцов, вручили им праздничные наборы и дали праздничные концерты. Более 200 добровольцев посетили 46 госпиталей в 41 регионе России.

В преддверии 9 Мая волонтёры Победы дали старт акции «Георгиевская лента» — раздали более 3 млн лент в 7 тыс. населённых пунктов. Добровольцы рассказали, что люди с радостью подходят за георгиевскими лентами.

8 мая прошла международная историческая онлайн-игра «Наша Победа», которая была посвящена историям семей, чьи судьбы разделила Великая Отечественная война, и включила в себя общие вопросы о войне. В ней приняли участие более 13 тыс. игроков со всей страны и за рубежом.

Не остались без внимания и памятные места в разных населённых пунктах. Субботники будут проводиться до конца года, но уже сейчас волонтёры навели порядок у более чем 30 тыс. памятников.

В качестве одного из форматов Бессмертного полка по всей стране и за рубежом на базе различных учреждений открывались стены Памяти. Любой желающий мог обратиться к волонтёрам Победы и прикрепить портрет на специальный стенд. Всего было открыто более 12 тыс. стен Памяти, которые будут работать до 12 мая.

К празднованию Дня Победы присоединились 60 международных представительств движения. 45 стран приняли участие в акции «Бессмертный полк» в разных форматах.

В преддверии 9 Мая волонтёры Победы запустили чат-бот, где любой желающий мог выбрать рамку и создать себе аватар для социальных сетей. Всего благодаря чат-боту было создано более 15 тыс. снимков.

9 Мая праздновали ещё одну важную дату — в 1944 году был освобождён город-герой Севастополь. Волонтёры Победы рассказали о подвиге Севастополя, раздали более 30 тыс. информационных листовок о героях-освободителях в Москве, Крыму, Рязанской области, Воронежской области и других регионах.

Как сообщало ИА Регнум, торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 Мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.