Буэнос-Айрес, 10 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Прокуратура Аргентины запросила у Киева дополнительные документы для рассмотрения дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина. Выяснилось, что поданных ранее бумаг недостаточно, сообщил адвокат задержанного Кристиан Рубилар.

ГБР Украины Игорь Чуркин

«Прокуратура представила свою часть и учла недостаток документов», — цитирует слова адвоката ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая суд в Аргентине начал рассмотрение дела о выдаче россиянина Игоря Чуркина Украине.

Его адвокат пояснил, что Чуркина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Предоставление убежища останавливает любой процесс об экстрадиции по запросу страны, где родился гражданин или где он является резидентом, добавил он. Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Закон даёт ему право на суд в этой стране, считает правозащитник.

В июле 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований Украины пояснили, что подозревают Чуркина и его сообщников в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. По версии следствия, Чуркин и подконтрольный ему менеджмент присвоили взятые под залог имущества кредиты государственного Укрэксимбанка.

В феврале 2024 года Чуркина-младшего задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова уточнила, что в Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину.

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина РФ под подписку о невыезде из страны. По словам Пустоваловой, в ближайшие 45 дней судья вынесет постановление, подлежит или нет Чуркин экстрадиции на Украину.

Защита Игоря Чуркина, ожидающего решения суда о возможной экстрадиции на Украину, попросила предоставить обвиняемому политическое убежище.