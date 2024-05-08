Буэнос-Айрес, 8 мая, 2024, 04:27 — ИА Регнум. В Аргентине 7 мая начался судебный процесс о возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из страны на Украину. Защита подготовила свои аргументы, сообщил «РИА Новости» аргентинский адвокат Кристиан Рубилар.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По словам защитника Чуркина, насколько затянется срок рассмотрения дела, предусмотреть сложно.

«Мы суду представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — пояснил Рубилар.

Чуркина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Предоставление убежища останавливает любой процесс об экстрадиции по запросу страны, где родился гражданин или где он является резидентом, добавил адвокат.

Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Закон даёт ему право на суд в этой стране, считает адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований Украины пояснили, что подозревают Чуркина и его сообщников в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. По версии следствия, Чуркин и подконтрольный ему менеджмент присвоили взятые под залог имущества кредиты государственного Укрэксимбанка.

В феврале 2024 года Чуркина-младшего задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова уточнила, что в Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину.

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина РФ под подписку о невыезде из страны. По словам Пустоваловой, в ближайшие 45 дней судья вынесет постановление, подлежит или нет Чуркин экстрадиции на Украину.

Защита Игоря Чуркина, ожидающего решения суда о возможной экстрадиции на Украину, попросила предоставить обвиняемому политическое убежище.