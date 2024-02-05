Буэнос-Айрес, 6 февраля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Защита сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине решения суда о возможной экстрадиции на Украину, попросила предоставить обвиняемому политическое убежище, сообщила «РИА Новости» заведующая консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Наталия Пустовалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным… У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — сообщил собеседник агентства, отметив, что россиянина обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения.

Пустовалова подчеркнула, что консульский отдел посольства готов и продолжает оказывать россиянину необходимую юридическую помощь.

Как передавало ИА Регнум, о задержании россиянина в Аргентине стало известно 1 февраля. В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина под подписку о невыезде из страны. Окончательное постановление о том, подлежит обвиняемый экстрадиции на Украину или нет, будет вынесено в течение 45 дней. Согласно заявлению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, россиянина задержали в связи тем, что тот якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».