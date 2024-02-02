На Украине рассказали, в чём обвиняют задержанного в Аргентине россиянина
ГБР Украины: гражданина России Чуркина задержали в Аргентине за обман с бизнесом
Киев, 2 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Сына российского предпринимателя Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», утверждает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики, задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы на Украине за счёт государственного банка страны», — говорится в Telegram-канале ГБР.
Как передавало ИА Регнум, 1 февраля заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила, что в Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину.
В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина РФ под подписку о невыезде из страны. По словам Пустоваловой, в ближайшие 45 дней судья вынесет постановление, подлежит или нет Чуркин экстрадиции на Украину.