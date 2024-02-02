Киев, 2 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Сына российского предпринимателя Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», утверждает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Стрингер/РИА Новости

«На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики, задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы на Украине за счёт государственного банка страны», — говорится в Telegram-канале ГБР.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила, что в Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину.

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина РФ под подписку о невыезде из страны. По словам Пустоваловой, в ближайшие 45 дней судья вынесет постановление, подлежит или нет Чуркин экстрадиции на Украину.