Буэнос-Айрес, 2 февраля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. В Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину, сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

Revda-info.ru Задержание

В беседе с «РИА Новости» дипломат пояснила, что посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о задержании 30 января по запросу Интерпола Украины россиянина И. И. Чуркина, прибывшего в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями.

В ходе предварительного заседания суд вынес решение об освобождении гражданина РФ под подписку о невыезде из страны. По словам Пустоваловой, в ближайшие 45 дней судья вынесет постановление, подлежит или нет Чуркин экстрадиции на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января объявленную в международный розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине. Полиция арестовала 37-летнюю женщину в районе Кабальито. Гражданку РФ обвиняют в мошенничестве. На родине она возглавляла компанию по недвижимости. Авдюхина разработала схему и присваивала средства клиентов. Общий ущерб от её действий составил $2 млн, уточнила газета La Nacion.

В 2021 году Аргентина выдала России гражданина Колумбии, обвиняемого в краже чемодана с драгоценностями. В 2018 году мужчина вместе с сообщниками похитил в Казани у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан. В нём находились драгоценности на общую сумму 160 млн рублей. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.