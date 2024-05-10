Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Водитель автобуса, упавшего в реку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, перед выходом на рейс прошёл медосвидетельствование, а транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая, сообщили в городском комитете по транспорту, ссылаясь на данные компании-перевозчика.

Игорь Зарембо/ РИА Новости

«Автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр», — сообщили ТАСС в комитете.

Уточняется также, что водитель прошёл необходимое медицинское освидетельствование, режим труда и отдыха также был соблюдён.

Ранее супруга водителя рассказала, что он страдал от недосыпа из-за ненормированного рабочего графика. По её словам, прошлая смена её мужа началась в пять утра, а домой он вернулся лишь глубокой ночью. В полвосьмого утра его разбудил звонок от начальства, ему пришлось вернуться за руль автобуса.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

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В результате ДТП погибли три человека, ещё шесть человек пострадали, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти, сообщало управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

После происшествия было заведено два уголовных дела. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а МВД России информировало о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Водитель автобуса задержан и доставлен в полицию.

МЧС около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.