Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершились поисково-спасательные работы после падения автобуса в Мойку, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Кадр из видео

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Всего в спасательных работах было задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники, отметили в ГУ МЧС по городу.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая автобус протаранил автомобили, пробил ограждение и вылетел в реку Мойку.

Позже стало известно, что водитель автобуса был задержан.

Вместе с тем в Сети появились кадры происшествия. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.

По данным источников, в результате падения автобуса погибли четыре человека, ещё четверо находятся в состоянии клинической смерти.