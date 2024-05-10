В Петербурге завершились спасательные работы после падения автобуса в Мойку
Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершились поисково-спасательные работы после падения автобуса в Мойку, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Всего в спасательных работах было задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники, отметили в ГУ МЧС по городу.
Как передавало ИА Регнум, 10 мая автобус протаранил автомобили, пробил ограждение и вылетел в реку Мойку.
Позже стало известно, что водитель автобуса был задержан.
Вместе с тем в Сети появились кадры происшествия. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.
По данным источников, в результате падения автобуса погибли четыре человека, ещё четверо находятся в состоянии клинической смерти.