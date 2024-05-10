Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге, сообщил 10 мая «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник.

Валентин Егоршин/ТАСС

Ещё четыре человека, по этим данным, находятся в состоянии клинической смерти.

«В настоящий момент жертвами ДТП стали 4 человека. Ещё 4 предварительно находятся в состоянии клинической смерти», — сказано в публикации.

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти подтвердило, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

«Днём 10 мая 2024 года автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия», — сообщила пресс-служба управления.

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Ранее оперативные службы сообщали об одном погибшем в результате ДТП.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сначала врезалось в автомобиль на Поцелуевом мосту, а затем упало в воду.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), заявили в следственном управлении МВД.

В связи с аварией на набережной Мойки работают сотрудники МЧС, администрации Петербурга, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению, сообщал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, а координацию спасательных мероприятий он осуществляет лично.

МЧС около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.