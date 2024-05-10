Кишинёв, 10 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Молдавии с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая пройдут новые учения резервистов национальной армии, сообщили 10 мая в пресс-служба национальной армии.

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«Национальная армия проведёт новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа: с 20 по 24 мая и 27–31 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением национальной армии.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году Молдавия почти вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличила оборонный бюджет. Как заявил спикер парламента республики Игорь Гросу, курс на милитаризацию руководство страны намерено продолжить.

Позднее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье с тревогой воспринимают заявления «милитаристского характера», которые делают представители власти Молдавии. Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации.

В октябре 2023 года Игнатьев отмечал, что демонстративные вливания в Вооружённые силы Молдавии и их совместные учения с Североатлантическим альянсом (НАТО) сложно расценить иначе как военные приготовления.

По мнению директора тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игоря Шорникова, Кишинёв фактически готовится к вооружённому конфликту с Россией. Эксперт уточнил, что такие действия укладываются в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона (Запада) — наращивать хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром.