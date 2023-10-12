Тирасполь, 12 октября, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Молдавские власти фактически ведут подготовку к вооружённому конфликту с Россией, заявил 12 октября директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Среди целей президента Молдавии Майи Санду, отметил эксперт, было вытеснение российского военного присутствия из региона. Шорников отметил, что это особо не скрывалось, Санду обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах.

«Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооружённому конфликту с Россией. Всё это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — сказал эксперт.

По мнению Шорникова, объявление России в качестве главной угрозы национальной безопасности, а также фиксация стратегического партнёрства со странами-членами НАТО — это не просто отказ от конституционного нейтралитета Молдавии, а попытка подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев на Днестре.

Силовой нажим Молдавии на российских военных, добавил эксперт, должен быть поддержан Североатлантическим альянсом, так же, как сейчас Запад поддерживает Украину против России.

Как передавало ИА Регнум, Майя Санду 11 октября заявила, чтоМосква намеревалась весной 2023 года дестабилизировать ситуацию в Молдавии и своих планов не оставила. При этом никаких доказательств Санду не представила.

Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке организовать переворот в Молдавии. 19 мая она заявила о планах Москвы свергнуть проевропейское правительство республики и привести к власти якобы пророссийские силы. Ранее Санду также объявила, что Россия якобы пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдавии с помощью протестов. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Кишинёва в адрес Москвы, отметил, что молдавские власти так пытаются отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики.