Украина, 10 января, 2012, 21:33 — ИА Регнум. "Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в дополнительном лечении в настоящий момент не нуждается", - сообщила вечером 10 января пресс-служба государственной пенитенциарной службы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM. В ведомстве подтвердили, что вечером 6 января Тимошенко действительно почувствовала себя плохо и обратилась к своей соседке по камере с просьбой позвать медработников учреждения. "Уже через 4 минуты Тимошенко была предоставлена первичная медицинская помощь. В тот же день руководство Качановской исправительной колонии обратилось в Министерство здравоохранения и Главное управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации о создании комиссии для медицинского обследования Тимошенко. На следующий день, 7 января 2012 года, по просьбе Тимошенко, было проведено ее инструментальное и лабораторное дообследование в одной из клинических больниц Харькова (магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография, клинический анализ крови). Результаты проведенного обследования подтверждают предварительные выводы комиссии МОЗ. Заболеваний, требующих дополнительного лечения, у Тимошенко не обнаружено", - говорится в заявлении. "Сейчас состояние здоровья Тимошенко удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сегодня первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что 6 января Тимошенко сразу после приема лекарств от острой вирусной инфекции, которые ей предоставили сотрудники колонии, потеряла сознание. "В течении 20 минут ее сокамерница стучала в дверь, чтобы сообщить о случившемся охране и лишь по истечению этого времени, охрана зашла в камеру и вызвала медиков, которые предоставили ей помощь. Медики лишь через 2 часа смогли вывести Тимошенко из критического состояния", - заявил Турчинов.