Тирасполь, 21 октября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Демонстративные вливания в вооружённые силы Молдавии и их совестные учения с Североатлантическим альянсом (НАТО) сложно расценить иначе, как военные приготовления. Об этом 21 октября заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Стрингер/РИА Новости

«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Игнатьев отметил, что расходы на военные нужды Молдавии ежегодно увеличиваются рекордными темпами и Кишинёв финансово поддерживает Запад, передающий молдавским военным военную технику, беспилотники, пехотное снаряжение и оружие.

Глава МИД ПМР уточнил, что такая активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта является причиной для беспокойства и жителей Приднестровья, и жителей Молдавии.

«Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что Кишинёв фактически готовится к вооружённому конфликту с Россией. Эксперт уточнил, что такие действия укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона (Запада) — наращивать хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность, однако это — выбор Кишинёва, которому никто, кроме народа республики, не может помешать.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 16 октября заявила, что президент Молдавии Майя Санду предложила проект Стратегии национальной безопасности, в котором Россия названа главной угрозой, чтобы переложить вину за провал в управлении страной. Дипломат добавила, что обвинения в адрес России используются Кишинёвом для подавления свободы слова и инакомыслия.