Кишинёв, 28 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Оборонный бюджет Молдавии в 2023 году почти вдвое больше, чем в прошлом году, и руководство страны продолжит курс на милитаризацию. Об этом 27 января сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу румынскому телеканалу Digi 24.

Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости Игорь Гросу

«Мы практически удвоили оборонный бюджет <…> И мы продолжим инвестировать в нашу оборонную систему», — сказал Гросу.

По его словам, кроме вооружений, в Молдавии планируется развивать кибервозможности и учиться противостоять «кибератакам». Гросу отметил, что в стране часто присылают ложные сообщения о «минировании» аэропорта, судов, школ и других учреждений. Якобы все сообщения приходят с одного IP-адреса.

Напомним, ранее на совещании Совета безопасности Молдавии по кибербезопасности глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ выразил сожаление, что спецслужбы не могут контролировать телеграм-каналы. По его мнению, это нужно сделать, чтобы предотвратить распространения «дезинформации». Ранее в стране запретили вещание русскоязычных телеканалов.