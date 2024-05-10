Ереван, 10 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины», глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт (Галстанян) призвал протестующих собраться сегодня вечером у здания правительства на площади Республики.

Александр Патрин/ТАСС

«В 18:30 (17:30 мск. — Прим. ред.) собираемся здесь», — сообщил он сторонникам.

Кроме того, он призвал протестующих проводить в течение дня акции неповиновения.

«У нас нет пути к отступлению», — подчеркнул архиепископ.

Сейчас шествие, возглавляемое лидером армянской оппозиции, направляется к вузам Еревана.

Как сообщало ИА Регнум, армянское оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» протестует против делимитации границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных населённых пунктов. Накануне архиепископ Баграт дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну час, чтобы объявить о своей отставке. Участие в том митинге приняли несколько тысяч человек.

Ранее протестующие против делимитации границы и передачи Баку нескольких приграничных пунктов перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов. Также около 20 человек перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.