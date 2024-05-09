Брянск, 10 мая, 2024, 02:12 — ИА Регнум. О пресечении атаки с применением украинских беспилотников в ночь на 10 мая в Брянской области сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

По информации главы региона, средствами ПВО были уничтожены три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом.

«Пострадавших и разрушений нет», — успокоил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 10 мая воздушную тревогу объявили в двух областях на юго-востоке страны — Одесской и Николаевской.

Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства.

Вечером 9 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника ВСУ.