Вашингтон, 10 мая, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Белому дому нужно объяснить Киеву, что его цель по возвращению под контроль утраченных территорий далека от реальности. Об этом 9 мая написал американский журнал Foreign Policy.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — написали в статье.

С точки зрения авторов материала, США должны признать разницу интересов с Киевом. Издание отметило, что Вашингтону следовало бы способствовать российско-украинским переговорам. Благоприятное время для дипломатического урегулирования может наступить летом 2024 года, указали в публикации.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский с начала специальной военной операции России на Украине многократно заявлял, что намерен вернуть её к границам 1991 года. Он выдвигал такое условие для проведения мирных переговоров с РФ.

Украине для сохранения государственности, возможно, придётся распрощаться с частью своих территорий, считает командующий Военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис.

Новый пакет помощи США усилит оборону ВСУ, но не даст возможности захватить какие-либо подконтрольные России территории. Самой реалистичной надеждой для Киева будет продолжительная патовая ситуация на поле боя, написал в апреле журнал The Economist.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Выделенные США вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине, заявили в Кремле.