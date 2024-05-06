Луганск, 5 мая, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 5 мая провёл в Луганске совещание по вопросам улучшения качества связи и телерадиовещания в ЛНР, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

Официальный Телеграм-канал Главы ЛНР Леонида Пасечника

На заседании также присутствовали замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко, представители администрации и правительства ЛНР, представители ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и руководители операторов мобильной связи.

«Налаживание связи требует технических решений и, конечно, времени на реализацию. Вместе выработали подходы, которые позволят существенно повысить качество сигнала», — написал Пасечник.

Он добавил, что в том числе на совещании обсудили вопросы, касающиеся телевидения. В республике вскоре продолжат устанавливать антенны «Русского мира».

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко 5 мая в ходе поездки по ЛНР посетил Свято-Вознесенский собор в Александровске. Он подарил храму икону Святой Троицы. Её благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Икона проделала сложный путь до того, как её привезли в Донбасс.

Кроме того, первый замглавы АП также в ходе поездки осмотрел Дворец культуры и школу № 6 в Свердловске. Он оценил проведённые там ремонтные работы.