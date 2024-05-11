В ночь на 10 мая дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над тремя российскими территориями, сообщает Минобороны. Три дрона Вооруженные силы России сбили в Брянской области, по одному — в Подмосковье и Белгородской области. Таким известием ознаменован новый, 807-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уничтоженный в подмосковном городе Подольске беспилотник летел к столице России, информировал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В Калужской области украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Рядом со станцией Полотняный Завод ночью 10 мая возник пожар. Серьезных последствий, а также пострадавших нет, пояснили в ЕДДС администрации Дзержинского района.

В Кореневском районе Курской области перехваченный средствами радиоэлектронной борьбы украинский БПЛА самолётного типа взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты беспилотников Zala ВДВ армии России обнаружили и помогли артиллеристам поразить украинские лодки, на которых боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались переплыть Днепр. По данным Минобороны, именно десантники обнаружили плавсредства противника и пехоту ВСУ.

Подразделения группировки «Центр» только в течение последних суток нанесли огневое поражение 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Севернее н. п. Работино Запорожской области расчёт 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» гвардейского самоходно-артиллерийского полка группировки войск «Днепр» уничтожил миномётный расчет ВСУ с его пунктом боепитания.

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