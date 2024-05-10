Вашингтон, 10 мая, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Российские оппоненты перевоспитали на Украине целое поколение, превратив страну в лабораторию по уничтожению исторической памяти. Об этом 9 мая на торжественном приёме в дипмиссии по случаю Дня Победы заявил посол России в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России», — сказал дипломат.

Антонов призвал не допустить повторения прежних ошибок. Сейчас общая задача подразумевает борьбу за мир и безопасность против «ростков коричневой чумы, которые дали бурные всходы на Украине» и в ряде государств Европы, а также против любых попыток оправдать нацистов и их пособников.

Посол выразил уверенность, что проводимая Россией специальная военная операция расставит всё по своим местам. В завершение своей речи Антонов заявил, что Россия победит.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, как важно не допустить разрастания неонацистской идеологии на Украине. Он призвал пресекать попытки переписать историю и не позволить предать забвению память о подвиге народа СССР, победившего нацизм.

Президент Владимир Путин 27 января заявлял, что Россия сделает всё, чтобы полностью искоренить нацизм. Глава государства также добавил, что у преступлений нацистов нет срока давности. Стремление миллионов людей по всему миру к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности ничто не остановит, сказал российский лидер.