Вашингтон, 10 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В настоящий момент как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов 9 февраля в Вашингтоне на торжественном приёме, посвящённом предстоящему Дню дипломатического работника.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

Он также призвал пресекать попытки переписать историю и не позволить предать забвению память о подвиге народа СССР, который победил нацизм.

«Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, пресечь на корню попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Анатолий Антонов рассказал о том, что в Европе ряд политических течений и партий превращает нацизм чуть ли не в гордость. При этом он напомнил, что в европейских странах существует запрет на указанную идеологию, действующий по результатам Нюрнбергского процесса.

Президент РФ Владимир Путин 27 января заявил, что Россия сделает всё, чтобы полностью искоренить нацизм. Глава государства также добавил, что у преступлений нацистов нет срока давности.