Донецк, 9 мая, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В Донецке в День Победы молодёжь почтила память погибших от рук фашистов в годы Великов Отечественной войны и героев-фронтовиков. Активисты выложили надпись из тысячи свечей «1941 Помним 1945». Об этом в Telegram-канале сообщило «Донецкое агентство новостей».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Акцию «Свеча памяти» организовали на территории мемориала у шурфа шахты 4/4-бис, ставшего в годы Великой Отечественной войны местом массовой казни мирного населения немецкими оккупантами. Эта территория является второй по массовости захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

В мероприятии участвовали представители «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России».

Как передавало ИА Регнум, 8 мая у мемориала на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике активисты региональных молодёжных организаций развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. В акции приняли участие около 100 человек. В патриотическом мероприятии в канун Дня Победы принял участие исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. Он рассказал, что эту георгиевскую ленту доставили в республику из Белгородской области, а затем её направят в Тульскую область.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что в условиях специальной военной операции и сложных вызовов, с которыми сейчас сталкивается Россия, День Победы приобрёл особую значимость. Патриотические акции, в том числе «Бессмертный полк», имеют большое значение для граждан России, так как Великая Отечественная война затронула каждую семью в стране, добавил эксперт.

В Минобороны сообщили, что торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошлиболее чем в 300 населённых пунктах России с участием свыше 150 тыс. человек. Военные парады 9 мая прошли в городах-героях и городах, в которых дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений.