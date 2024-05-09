Москва, 9 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В условиях специальной военной операции и сложных вызовов, с которыми сейчас сталкивается Россия, День Победы приобрёл особое значение. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«День Победы символизирует великий подвиг народов России, являющихся наследниками победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник — способность России противостоять самым большим угрозам и вызовам, отвечая на запрос общества о сохранении страны и суверенитета», — подчеркнул эксперт.

Потуремский также подчеркнул важность акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проводится в День Победы. Эта акция возникла как народная инициатива, а затем была поддержана властью. Она имеет большое значение для граждан России, так как Великая Отечественная война затронула каждую семью в стране, добавил эксперт.

Шествие «Бессмертного полка» объединяет миллионы людей по всему миру. На него выходят целыми семьями. Акция стала стимулом для возрождения семейной истории, передачи её детям и поводом для гордости за великую страну и героический подвиг предков.

В свою очередь, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына отметила важность акции «Огонь памяти», символизирующей преемственность между фронтовиками Великой Отечественной и современными героями, которые приближают сегодняшнюю Победу.

Она отметила, что акция «Огонь памяти» стартовала 3 мая у стен Кремля в Александровском саду. От Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата были взяты частицы, которые были отвезены в 14 стран мира. Часть «Огня Памяти» была доставлена на линию боевого соприкосновения, уточнила эксперт.

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Как передавало ИА Регнум, парад Победы начался на Красной площади 9 мая в 10:00. Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

Участники специальной военной операции впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России (ВС РФ), которые прибыли с линии боевого соприкосновения. Среди бойцов СВО, участвующих в параде, посвящённом 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники взятия Артёмовска и Авдеевки, боёв под Кременной и на Времевском выступе, а также отражения контрнаступления украинских войск в районе Вербовое — Работино.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции и ООД «Бессмертный полк России» провели акцию «Бессмертный полк на передовой» вместе с участниками СВО. Воинам в зоне спецоперации волонтёры передали портреты их дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны. Бойцы разместили фотографии в местах дислокации, на боевой технике и записали на видео истории своих героев-фронтовиков. К акции присоединились не только действующие участники спецоперации, но и ветераны СВО.

В акции поучаствовали участники СВО в Донецкой и Луганской Народных Республиках, военнослужащие на запорожском и авдеевском направлениях. Участники СВО подчёркивают, что не планируют снимать портреты после праздника.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый может другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы, отметили организаторы.

МИД РФ ранее сообщил, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий, соотечественники и иностранные граждане.

Представители «Народного фронта» в ДНР во главе с руководителем исполкома Михаилом Кузнецовым и журналистом Юрием Подолякой в преддверии Дня Победы привезли «Огонь памяти» в Авдеевку, где после освобождения города от ВСУ впервые зажгли Вечный огонь на памятнике «Подвигу лётчиков-земляков».