Донецк, 8 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. У мемориала на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике (ДНР) активисты молодёжных организаций региона развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На рассвете активисты молодёжных организаций ДНР развернули на легендарном кургане георгиевскую ленту длиной 300 метров. В акции приняли участие около ста человек», — отмечается в посте агентства.

Уточняется, что в патриотической акции в канун Дня Победы также принял участие исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. Он сообщил, что эту георгиевскую ленту доставили в республику из Белгородской области, а затем её передадут в Тульскую область.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 7 марта, посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В дипмиссии напомнили, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней.

Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила в 2024 году на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в столице ФРГ российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов. Запрет также распространяется на военные марши и песни.

В преддверии 9 Мая полиция Молдавии напомнила о штрафах за ношение георгиевской ленты.

Президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой отмечать 9 мая День Европы. Однако общественность и парламентская оппозиция выступили против. По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отметили наградами.