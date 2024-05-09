Минск, 9 мая, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на них, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Белоруссии нужен мир, и страна должна сделать всё, чтобы не быть втянутой в военные конфликты, отметил также Лукашенко в ходе торжественной церемонии по случаю Дня Победы в Минске.

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы не допустить третьей мировой войны, в противном случае ядерный апокалипсис неминуем, добавил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 мая Лукашенко заявил, что на примере событий на Украине и в некоторых других частях света можно увидеть: коллективный Запад, как и в начале 1940-х годов, готов пойти на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство и получить выгоду.

8 мая в Москве президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Путин уточнил, что встреча длилась долго и расстались её участники довольно поздно. Лукашенко уточнил, что это произошло около 03:00 ночи.

По вине НАТО обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется, а мир ещё никогда не подходил к порогу ядерной войны так близко, как это произошло сейчас, отметил Лукашенко 7 мая.