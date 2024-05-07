Минск, 7 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы

Иван Шилов ИА REGNUM

«В последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы никогда так не подходили близко к порогу ядерной войны», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко добавил, что заявления западных политиков ведут к эскалации напряжённости не только в Европе, но и во всём мире.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённым Штатам следует пересмотреть агрессивную риторику в отношении России, так как столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым итогам.

Дипломат отметил, что призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к России. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если «какой-то сумасшедший» решит послать свои войска участвовать в военном конфликте, добавил Антонов.

26 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире серьёзно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада.