Минск, 9 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Коллективный запад, как и в начале 1940-х годов, готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство и получить для себя выгоду, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии в честь 9 Мая, проходящей на площади Победы в центре Минска.

«Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашёл там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обёртку», — сказал он, добавив, что нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и чёрных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно.

По словам белорусского лидера, на Западе диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство.

«Сегодня мы это видим на примере событий на Украине, в Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты», — указал Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, белорусский президент 9 мая стал почётным гостем парада Победы на Красной площади в Москве, причём он был вместе с белым шпицом по кличке Умка.

После торжества эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке написал, что собака Лукашенко стала отвлекающим манёвром во время парада Победы на Красной площади. По его мнению, на параде не хватало гостей из-за рубежа, а белый шпиц может запомниться международной аудитории.

Накануне парада президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Путин уточнил, что эта встреча длилась долго и расстались они довольно поздно. Лукашенко уточнил, что около 03:00 ночи.