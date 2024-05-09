Москва, 9 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что вечером 8 мая обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины», — сказал он.

Российский лидер отметил, что они пообщались также с и. о. министра обороны Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым.

Путин уточнил, что эта встреча длилась долго и расстались они довольно поздно.

«В три ночи», — добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Москве прошёл юбилейный саммит Евразийского экономического союза, приуроченный к 10-летию объединения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Лукашенко выступил на заседании и обозначил позицию Минска по основным вопросам повестки дня, а также высказался о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

Перед саммитом российский и белорусский лидеры провели переговоры «на ногах». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, ограничатся ли президенты таким контактом или у них возможна полноценная двусторонняя беседа, не исключил такую вероятность.