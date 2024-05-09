Москва, 9 мая, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Запад ведёт против России гибридную войну, заявила 9 мая «Известиям» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

Так она прокомментировала слова Туска о том, что на территории Украины присутствуют солдаты, наблюдатели и инженеры НАТО.

«Подтверждение того, что Запад ведёт против России гибридную войну», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Туск, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что без помощи НАТО киевский режим не смог бы так долго защищаться. Солдат НАТО, по словам премьера Польши, на Украине «немного». Солдаты каких стран находятся на контролируемой киевским режимом территории и сколько их там присутствует, Туск не уточнил.

России прекрасно известно, что военные из целого ряда натовских стран уже давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ с применением вооружений, отмечала Захарова в апреле 2024 года, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о «дискуссиях» на Западе по вопросу об отправке войск на Украину.

Президент Франции, отвечая на вопрос о своих заявлениях о возможном направлении западных войск на Украину, отмечал, что целью этих его высказываний было создание для России «стратегической неопределённости».

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.