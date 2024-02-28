Москва, 28 февраля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Военные из целого ряда натовских стран уже давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ с применением вооружений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 февраля на брифинге.

NATO

Она прокомментировала сообщение британской газеты Financial Times о присутствии в зоне конфликта западного спецназа. Статья появилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о дискуссиях по поводу отправки военных стран ЕС на Украину.

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», — сказала Захарова.

По её словам, Макрон ничего нового не сказал.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил о создании в Евросоюзе «девятой коалиции для глубоких ударов», призванной обеспечить Украину ракетами среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры западных стран на встрече в Париже обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта, но пока не договорились об этом. Политик подчеркнул, что Франция сделает всё, чтобы Россия не победила в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 февраля, что слова Макрона о возможной отправке военных ЕС на Украину стали «новым элементом», в остальном же его позиция хорошо известна Москве.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее сообщили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона на саммите в Париже никто не поддержал.