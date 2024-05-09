Рим, 9 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Западные политики, включая французского президента Эммануэля Макрона, которые предлагают отправить на Украину, «нуждаются в лечении». Об этом заявил лидер итальянской партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини, слова которого приводит французское издание Le Parisien.

«Их нужно лечить: те, кто так думает и говорит, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и (Марио) Монти (экс-премьер-министр Италии. — Прим. ред.), являются опасными», — сказал он.

Он предложил выступающим за отправку на Украину войск самим отправиться туда как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 2 мая вновь заявил о возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны Вооружёнными силами России.

В конце февраля Макрон также заявлял, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки войск в зону украинского конфликта. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 3 мая, что очередное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине очень опасно. Он отметил, что таким образом Франция продолжила заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что русофобия лишает некоторых политиков разума.