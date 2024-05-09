Берлин, 9 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорвали оборону ВСУ в населённом пункте Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР, сообщил эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Роман Пименов/ТАСС

«К концу марта ВС РФ прорвали эту линию и продвинулись на запад. ВСУ заняли оборону в следующих сёлах к западу, первое из которых — Уманское. Теперь российские войска вошли и в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красный флаг СССР», — написал он.

При этом он отметил, что южная и западная части Уманского «пока остаются под контролем ВСУ». Опубликованные в сети видео свидетельствуют об ожесточённых атаках на окопы украинской армии к востоку от села и отход украинских подразделений на запад, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

6 мая Конашенков проинформировал, что ВС России освободили в зоне спецоперации населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. По его словам, врага в донецком селе оттеснили бойцы подразделения Центральной группировки войск, Котляровку освободили подразделения группировки войск «Запад».

8 мая исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы военнослужащим за освобождение Котляровки и Соловьёво.

До этого, 5 мая, подразделения группировки войск «Центр» взяли под полный контроль Очеретино в ДНР.