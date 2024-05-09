Москва, 9 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Запад надеялся быстро завершить конфликт на Украине, но его ожидания не оправдались. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Европейский союз должен быть готовым к тому, что конфликт на Украине затянется.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Кошкин отметил, что изначально Запад планировал быстро экономически подавить Россию, приняв несколько пакетов санкций. Однако это не удалось. Тогда было решено победить Россию на поле боя, Запад надеялся на быструю победу и в этом случае. Но и этим планам не суждено было сбыться.

Затем на Евросоюз легло бремя конфликта, поскольку Вашингтон переложил ответственность на своих европейских союзников. При этом Германия занимает второе место по обеспечению Киева вооружением, добавил он.

«И вот канцлер ФРГ понял, что конфликт не закончится быстро. Когда они готовили контрнаступление в 2023 году и поставляли Киеву танки Leopard, они были уверены, что Россия потерпит стратегическое поражение. Однако ВС России отбили атаки и сейчас наступают на всех фронтах, продвигаясь на запад. Поэтому Западу нужно высказывать хотя бы какой-то оптимизм, ведь требование Вашингтона — продолжать конфликт минимум до ноября 2024 года. Шольц сделал это заявление в виде перспективы, к чему надо готовиться», — пояснил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта заявил, что в интересах собственной безопасности Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае спецоперация продолжится.