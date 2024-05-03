Москва, 3 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Украинская армия по требованию Запада пытается всеми силами удержать фронт, из-за чего её потери в апреле увеличились до 1 тыс. военнослужащих в сутки, заявил 3 мая министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил.

РИА Новости/Вадим Савицкий Сергей Шойгу

«Соединённые Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что российские войска, несмотря на это, продолжают взламывать оборону ВСУ. Украинские подразделения пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но под натиском ВС России вынуждены сдавать позиции.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу также 2 мая сообщил, что ВСУ только с начала 2024 года потеряли свыше 111 тысяч бойцов, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Киевский режим, пытаясь возместить потери, ужесточает мобилизацию. В армию призывают украинцев, которые не хотят отправляться на фронт, бросая их на убой, добавил министр.

Шойгу также 2 мая сообщил, что российская армия с начала года освободила 547 квадратных километров территории новых регионов. За две последние недели российские бойцы освободили Новобахмутовку, Семёновку и Бердычи в ДНР.