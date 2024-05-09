Москва, 9 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции передал самые лучшие пожелания бойцам СВО.

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Глава государства заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы на церемонии присутствовали все боевые товарищи, которые решают задачи в рамках СВО, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию.

«К сожалению, это невозможно, это сотни тысяч человек. Но я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находится на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.