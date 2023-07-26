Вашингтон, 26 июля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Продолжение поставок оружия Украине со стороны США выходит за пределы морали и здравого смысла, поскольку умножает страдания и смерти людей, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Последствия войны

«Действия Вашингтона, продолжающего «накачку» своих украинских марионеток оружием, — за гранью морали и здравого смысла», — сказал он.

Дипломат отметил, что новая помощь Киеву «из карманов американских налогоплательщиков» обернётся руинами городов и полями, покрытыми неразорвавшимися боеприпасами.

Посол также обвинил власти США в финансовой поддержке «террористических планов». К этому он причислил и атаки на Крымский мост. Антонов напомнил, что указанное сооружения не является военным объектом, постольку «давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Анатолий Антонов осудил США за то, что они усиливают эскалацию украинского конфликта. Он подчеркнул, что уровень американских провокаций зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне.

25 июля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $400 млн. В него войдут боеприпасы для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.