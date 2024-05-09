Москва, 9 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Россия отвергает претензии любых стран или альянсов на исключительность, заявил 9 мая президент РФ Владимир Путин.

Известия/Константин Кокошкин

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций», — сказал глава государства, выступая на параде Победы.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в главном параде на Красной площади принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде принимают участие бойцы специальной военной операции.

6 марта глава государства во время посещения Всемирного фестиваля молодёжи с сожалением отметил, что равных условий для всех на свете не существует, и это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства. В то же время Путин заявил, что стремление к справедливому мироустройству сделает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым и безопасным. Нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству и сегрегации, подытожил он.

7 мая Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации заявил, что разговор с западными странами, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, однако должен вестись не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга.