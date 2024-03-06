Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия. Об этом он сказал во время посещения Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта.

Валерий Шарифулин / POOL/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства задался риторическим вопросом, как участникам фестиваля удалось создать настолько тёплую атмосферу, несмотря на то, что они все очень разные.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872179" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Именно это всех роднит между собой», — заявил российский лидер.

Вместе с тем президент с сожалением отметил, что равных условий для всех на свете не существует, и это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства. В то же время Путин заявил, что стремление к справедливому мироустройству сделает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым и безопасным. Нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству и сегрегации, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 марта Путин приехал на фестиваль, где посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», на которой в том числе представили макет российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21, и пообщался с участниками мероприятия. В ходе беседы он допустил, что в будущем в стране будут проходить новые аналогичные мероприятия, так как опыт организации уже не первый.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. На церемонии открытия 2 марта президент напомнил, что страна проводит молодёжный форум уже в четвёртый раз и мероприятие является международным: в нём принимают участие 20 тыс. иностранных и российских студентов из 188 стран и 89 российских регионов. Во время участия в фестивале первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко констатировал, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились. По его словам, это доказано участием в мероприятии 10 тыс. молодых людей из почти 190 стран мира.