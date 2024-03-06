Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия. Об этом он сказал во время посещения Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта.
Глава государства задался риторическим вопросом, как участникам фестиваля удалось создать настолько тёплую атмосферу, несмотря на то, что они все очень разные.
«Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Именно это всех роднит между собой», — заявил российский лидер.
Вместе с тем президент с сожалением отметил, что равных условий для всех на свете не существует, и это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства. В то же время Путин заявил, что стремление к справедливому мироустройству сделает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым и безопасным. Нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству и сегрегации, подытожил он.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 марта Путин приехал на фестиваль, где посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», на которой в том числе представили макет российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21, и пообщался с участниками мероприятия. В ходе беседы он допустил, что в будущем в стране будут проходить новые аналогичные мероприятия, так как опыт организации уже не первый.
Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. На церемонии открытия 2 марта президент напомнил, что страна проводит молодёжный форум уже в четвёртый раз и мероприятие является международным: в нём принимают участие 20 тыс. иностранных и российских студентов из 188 стран и 89 российских регионов. Во время участия в фестивале первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко констатировал, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились. По его словам, это доказано участием в мероприятии 10 тыс. молодых людей из почти 190 стран мира.