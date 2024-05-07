Москва, 7 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В Кремле завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Исполнять обязанности главы государства он будет до 7 мая 2030 года.

Александр Казаков/РИА Новости Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле

Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента были приглашены около 2,6 тыс. человек.

В Кремле собрались члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости, в том числе большое количество участников СВО.

Церемония инаугурации

Церемония началась с торжественного внесения в Андреевский зал государственного флага России.

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После в зал внесли штандарт президента, Конституцию и знак президента России.

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После этого в зал вошли главы палат Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

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К полудню президент России Владимир Путин направился на церемонию инаугурации из рабочего кабинета в Кремле. До места торжественного мероприятия он доехал на обновлённом российском лимузине Aurus Senat. Рестайлинговой версией автомобиля глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца.

Присяга и вступление в должность

В торжественной обстановке в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Путин принёс присягу президента России.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — зачитал глава государства слова клятвы.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Инаугурационная речь Путина

В начале своей речь Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны, жителей исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — добавил он.

Российский лидер выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.

«Это прежде всего — народосбережение», — сказал глава государства в ходе торжественной церемонии инаугурации в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Как отметил президент, решения по развитию России и её регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей.

Он добавил, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в РФ надёжного и честного партнёра.

Путин подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с западными государствами.

«Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — добавил он.

Глава государства указал, что разговор с западными странами, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен, однако должен вестись не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга.

«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что стабильность не означает косность, отметив, что государственная и общественная системы в России должны быть гибкими, создавая условия для обновления и движения вперёд.

Вместе с тем Путин отметил изменение атмосферы в обществе и то, как высоко ценятся сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество.

«Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», — заверил российский лидер.

Необходимо обеспечить надёжную преемственность в развитии России на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать её государственность, в основе которой — межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединённой русским языком и нашей многонациональной культурой, подчеркнул президент.

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«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим», — сказал Путин в заключении своей речи.

Парад Президентского полка

После церемонии инаугурации Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле.

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Участие Президентского полка в церемонии официального вступления в должность президента России является традицией. Его военнослужащие в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные государственные мероприятия от их начала и до самого конца.

Президентский полк был сформирован весной 1936 года как Полк специального назначения. С 1993 года отдельный Кремлёвский полк называется Президентским, входит в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) России и имеет статус подразделения спецслужбы. Каждый год 7 мая Президентский полк отмечает День части.

Благодарственный молебен по случаю инаугурации

После инаугурации прошёл благодарственный молебен в Благовещенском соборе, на котором присутствовал Путин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил российскому лидеру после молебна, что служение России на него возложил сам Бог.

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«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить — может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно», — сказал патриарх.

Он также благословил президента «до скончания века».